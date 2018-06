Apre lo store "Nyx professional make up" a Salerno, centinaia in fila

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Una fila interminabile, mercoledi scorso,in occasione dell'apertura a Salerno dello store NYX PROFESSIONAL MAKEUP, tantissime ragazze provenienti dalla provincia di Salerno e Napoli, hanno atteso prima di entrare per provare i nuovi prodotti del noto marchio di cosmetica ,un pomeriggio intero, fatto di bellezza, animazione, con musica ed ospiti. Presenti alcune makeUp blogger come Melissa Tany, Bianca Panzironi, Fatima Durni e Alessia Sica. Presente anche la nota modella/showgirl Tanya La Gatta che insieme alle MakeUp Artist sarà ospite anche alla prossima apertura, quella del 15 Giugno che si terrà a Roma in via Del Corso, nei pressi di Piazza Di Spagna.

Gallery