"Aprite i porti": bufera social dopo l'appello di Emma al Palasele, la risposta della cantante

"Aprite i porti": aveva urlato Emma Marrone al Palasele di Eboli, durante la tappa del suo tour. L'esclamazione non è piaciuta a molti: innumerevoli i commenti sul web contro l'appello della cantante, accusata da diversi sostenitori di Salvini di fare politica invece di pensare alla musica.

La precisazione

Non è mancata, dunque, la replica di Emma che ha spento ogni critica: “Aprite i porti è quello che penso io. Per me non è per andare contro questo o quel politico, significa essere nata e cresciuta in una famiglia in cui mi è stato insegnato il rispetto e l’altruismo verso chi è più bisognoso”. E conclude: "A trentacinque anni, sono una cittadina italiana, esiste la libertà di pensiero e di parola e continuerò a dire quello che penso".