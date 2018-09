Aquara, via libera del Comune alla carta d'identità elettronica

Da oggi c'è anche Aquara tra i Comuni della provincia di Salerno dov'è possibile richiedere il rilascio della carta d'identità elettronica.

Le caratteristiche

Il nuovo documento di identificazione sostituisce la vecchia carta d’identità e ha la forma simile ad una carta di credito. Dotata di microchip a radiofrequenza, memorizza i dati del proprietario e le impronte digitali. E' valida in Italia e all'estero.

Info utili

La nuova carta d'identità elettronica costa 22,50 euro, 16,79 dei quali figurano come rimborso a favore dell’istituto poligrafico dello Stato per i costi di emissione e spedizione. Nel caso in cui il possessore denunciasse smarrimento o furto, è possibile richiedere il duplicato che costa 28 euro.