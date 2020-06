Dramma ad Aquara, donna trovata morta in casa: si indaga

Dramma, nella serata di ieri, nel piccolo comune di Aquara, dove i vigili del fuoco hanno fatto irruzione all’interno di un’abitazione dove hanno rinvenuto il cadavere di una donna. Si tratta di un’anziana di 75 anni che, da diversi giorni, non si vedeva uscire di casa e non rispondeva neanche più al telefono o al citofono.

L'intervento

Di qui la richiesta di intervento dei pompieri da parte di alcuni conoscenti, i quali erano preoccupati per lei. E’ molto probabile che la donna sia stata stroncata da un malore. Sulle reali cause del decesso sono in corso le indagini dei carabinieri.