Intervento al rene, 51enne muore dopo dodici giorni: la denuncia dei familiari

Il piccolo comune di Aquara piange la scomparsa di Tonino Mucciolo, 51 anni, capo operaio della Comunità montana Alburni e padre di due figlie.

La storia

L’uomo – riporta Il Mattino – è deceduto dopo un intervento chirurgico per l’asportazione di una massa grassa sul rene destro. Ad operarlo sono stati, dodici giorni fa, i medici dell’azienda ospedaliera-universitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Un’operazione definita di “routine”. Ma qualcosa va storto. E dopo aver trascorso più di dieci giorni in Rianimazione, Mucciolo muore. La famiglia ha presentato una denuncia per omicidio colposo. I carabinieri, quindi, hanno acquisito le cartelle cliniche e il pm di turno ha disposto l’autopsia nominando il perito d’ufficio che sarà affiancato dal consulente medico legale nominato dalla famiglia del malcapitato.