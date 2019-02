Taglio illegale di pini ad Aquara: i forestali bloccano gli operai

Curiosità, questa mattina, in località Macchia di Aquara, dove i carabinieri forestali hanno bloccato il taglio non autorizzato di oltre cento pini. In campo gli operai della Comunità Montana degli Alburni.

I controlli

I militari dell’Arma di Ottati hanno avviato le indagini per accertarne autorizzazioni che, al momento, non risulterebbero agli uffici competenti.