Raid ad Aquara, vandalizzato il Centro per l’Osservazione della Lontra

Vandali in azione ad Aquara. Ignoti, infatti, hanno preso di mira il Centro per l’Osservazione della Lontra danneggiando intere vetrate e forzando porte e finestre.

La denuncia

A denunciare l’accaduto, con le fotografie, è stata l’amministrazione comunale: “L' inciviltà di pochi, non può colpire un'intera comunità, ecco perché - scrive su Faceook il vice sindaco Vincenzo Luciano - vi chiediamo di denunciare, e condannare questi gesti vigliacchi. Proprio ieri abbiamo inviato il progetto esecutivo a Cassa Depositi e Prestiti per attivare le prime risorse per l'adeguamento della struttura, a centro medico e sala polivalente e di documentazione della flora e fauna dei fiumi del nostro parco nazionale. Certo è, che questi atti delinquenziali lasciano un senso di sconforto per una comunità come la nostra, che ha sempre messo al centro rispetto e senso civico”. Dell'accaduto sono state informate le forze dell'ordine.

Gallery