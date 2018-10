Area Asi a Cava, parte la riqualificazione: firmato l'accordo alla Provincia

E’ stato firmato, oggi, a Palazzo Sant’Agostino, il protocollo d’intesa tra la Provincia, il Comune di Cava de’ Tirreni e il Consorzio Asi.

I dettagli

L’ accordo prevede la possibilità, per il Comune metelliano, di poter co-pianificare interventi di riqualificazione urbana nel perimetro dell’Area Asi e, nell’ambito della redazione del nuovo Puc (Piano Urbanistico Comunale), perseguire specifici obiettivi di programmazione urbanistica. Il protocollo d’intesa è stato sottoscritto dal presidente della Provincia Giuseppe Canfora, dal presidente del Consorzio Asi Antonio Visconti e dal indaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, accompagnato dall’assessore all’Urbanistica Giovanna Minieri e dal componente di Giunta Asi Giuseppe Bisogno.

I commenti

Plaude all’intesa il presidente Visconti: “Siamo soddisfatti-ha commentato il presidente Visconti - per la definizione del protocollo che apre un capitolo nuovo per la città di Cava dei Tirreni”

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Servalli: “E’ un atto che possiamo dire storico per la nostra città – ha affermato il primo cittadino metelliano– non solo per la sua unicità, in quanto per la prima volta Provincia, Asi e Comune trovano una intesa su questa materia, ma anche perché, dopo circa 30 anni, ci riappropriamo della possibilità di programmare interventi puntuali di riqualificazione urbana anche in un area che era esclusiva competenza dell’Asi e quindi di pianificare il nuovo PUC nella sua completezza. Ringrazio il presidente Canfora ed il presidente Visconti che ha dimostrato grande disponibilità al dialogo ed a tutti i tecnici che ne sono stati parte integrante”.