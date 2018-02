Arechi Multiservice: la Fim Cisl soddisfatta dal piano di ristrutturazione

Buone notizie per quanto riguarda l'Arechi Multiservice, società partecipata della Provincia di Salerno. Il piano di ristrutturazione dell'Amministrazione di Palazzo Sant'Agostino, infatti, soddisfa la Fim Cisl provinciale: "E’ un piano ambizioso quello partorito dalla Provincia": ha commentato Vincenzo Ferrara, segretario generale dei metalmeccanici della Cisl Salerno.

Il commento di Ferrara

"Quello sottoscritto dalla maggioranza a guida Pd, a partire dal presidente Giuseppe Canfora e dal consigliere delegato Michele Strianese, è un impegno serio e gravoso - ha spiegato Ferrara - E’ una una grande prova di responsabilità dei lavoratori della Rsu, che non percepiscono stipendi da novembre, continuando da oltre due mesi a lavorare incessantemente senza prendere soldi per il bene della società e della collettività salernitana, che necessità dei servizi essenziali dell’Arechi Multiservice. In questi mesi di frenetici incontri tra gli esponenti di Palazzo Sant’Agostino, la Fim Cisl provinciale ha sempre ribadito con forza le proprie posizioni volte alla salvaguardia totale dei livelli occupazionali e al rilancio di quella che un tempo veniva definita il fiore all’occhiello dell’Ente Provincia".

Le prossime mosse

Non abbassa la guardia, però, Vincenzo Ferrara che spiega come questo sia solo il primo scoglio superato e che adesso bisognerà vigilare affinchè gli atti formali successivi e gli impegni assunti dalla politica e dal managment dell’Arechi dal neo amministratore unico, Alfonso Tono, vengano rispettati e portati a termine nell’interesse dei lavoratori, a iniziare dal pagamento dei salari e stipendi arretrati, dalla tredicesima e di tutto quanto maturato in questi mesi. "Restiamo fiduciosi nella volontà di risolvere positivamente la vertenza - ha continuato il sindacalista - Sicuramente un rinnovo appena semestrale delle commesse non può vederci soddisfatti, in quanto abbiamo proposto un affidamento pluriennale che consenta la piena applicazione del piano adottato e la tranquillità lavorativa alle maestranze della società partecipata. In vista dell’incontro convocato in Prefettura per il prossimo 13 febbraio speriamo in ulteriori e positivi atti concreti dalle parti che vadano nella direzione della definitiva chiusura della vertenza" ha concluso.