Luci d'Artista 2018/2019: spuntano due nuove aree parcheggio, ecco dove

Mentre procede spedita l'installazione delle luminarie in città, spuntano novità per le aree di sosta. Per novembre tra via Vinciprova e la Cittadella Giudiziaria, infatti, dovrebbero spuntare due parcheggi per i visitatori e alleggerire la circolazione dei week-end.

I parcheggi

L’area antistante la Cittadella giudiziaria contempla 100 posti auto, mentre la seconda, gestita da Ferrovie dello Stato, nei pressi della nuova rotatoria di via Vinciprova, più di 80 posti, come anticipa Il Mattino.