Armi illegali: il sequestro in una carrozzeria di Cava, nei guai il titolare

Sono state sequestrate numerose armi e munizioni detenute illegalmente, a Cava de' Tirreni. Nel corso di specifici controlli amministrativi, nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato appartenente al Commissariato di Pubblica Sicurezza della città metelliana, è intervenuta presso un esercizio commerciale adibito a carrozzeria.

Il blitz

Nel corso dell’ attività, all’interno di due casseforti dove erano custodite anche le armi regolarmente detenute, sono stati trovati 14 fucili ad aria compressa con potenza superiore a 7.5 joule o privi di punzonatura indicante i joule, 9 pistole ad aria compressa prive di punzonatura indicante i joule, 7 pistole lanciarazzi, 2 pistole a salve alterate, 1 meccanismo per fucile artigianalmente costruito, 1 pistola modificata artigianalmente; munizionamento a salve vario e 19 razzi per pistole. Il materiale è stato sequestrato perché corpo del reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo e il titolare dell’esercizio commerciale e detentore delle armi sequestrate, identificato per F. N., 59enne, risulta ora indagato per tale violazione. I controlli continuano.





