Blitz a Montecorvino Rovella: 51enne in possesso di un vero arsenale

Carabinieri di Battipaglia in azione, martedì mattina, a Montecorvino Rovella: è stato perquisito il 51enne L.N., già agli arresti domiciliari.

Il blitz

L'uomo è stato trovato in possesso di un vero e proprio arsenale. In particolare, aveva un machete prodotto artigianalmente, della lunghezza complessiva di 50 centimetri circa, una spada tipo Katana artigianale, della lunghezza complessiva di circa 81 centimetri, una balestra artigianale, tre frecce con punte in acciaio, una carabina ad aria compressa, un ricambio pistone per carabina ad aria compressa, una pistola 92/FS, ad aria compressa, marcia Pietro Beretta, calibro 9, con matricola 65490, una pistola 92/FS, ad aria compressa, marca Pietro Beretta, calibro 6, priva di matricola due cartucce GFL 7,65 una cartuccia GFL 8 millimetri e due cartucce prive di sigle identificative. Ancora, due bossoli 3,57 magnum, una siringa in plastica contenente all’interno presumibile polvere da sparo, cinque fionde artigianali in diverse dimensioni e 49 sfere in acciaio e piombo. L'uomo, dunque, è stato denunciato.