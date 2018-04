Pistola e munizioni in auto a San Pietro al Tanagro: due arresti

Caraninieri di Sala Consilina in azione, nella notte, a San Pietro al Tanagro: sono stati tratti in arresto due pregiudicati – un italiano di 51 anni ed un rumeno di 48 – per detenzione e porto di arma ricettata e munizioni.

Il blitz

I militari del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Sala Consilina, nel corso di servizio perlustrativo avevano intimato l’alt ad un’auto Fiat Punto con a bordo i due. Dalla vettura, nell’accostare presso un’area di servizio di San Pietro al Tanagro, il cittadino straniero ha tentato la fuga nelle campagne circostanti, gettando nell'immondizia una pistola semiautomatica marca Astra calibro 7.65, perfettamente funzionante, completa di serbatoio con 6 proiettili.

Le indagini

I carabinieri, a seguito di immediate ricerche, hanno rintracciato l’uomo in fuga ad Atena Lucana , terminando il suo tentativo di latitanza. All’interno dell’auto, sono stati sequestati altri 14 proiettili calibro 7.65 e l’arma semiautomatica con 21 munizioni. Le indagini hanno consentito di accertare che l’arma da fuoco era stata rubata in un'abitazione, a Capaccio Scalo, nel luglio del 2015. La stessa sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare l’eventuale utilizzo in azioni delittuose a fuoco. Gli arrestati sono stati, dunque, sottoposti ai domiciliari, in attesa del rito per direttissima da celebrarsi dinanzi all'Autorità Giudiziaria di Lagonegro.