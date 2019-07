Imboccano la strada contromano e tentano di sfuggire al controllo: avevano arnesi da scasso, 2 denunce

Agenti della Polizia di Stato in azione, nella notte appena trascorsa. In particolare, in in via Trucillo, un’auto con a bordo due persone hanno imboccato la strada contromano. Il conducente, appena notata la presenza della Polizia, con una manovra repentina, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I controlli

Prontamente, gli agenti hanno iniziato ad inseguire l’auto, riuscendo a bloccarla all’intersezione tra via Manganario e via Calenda. I due a bordo, identificati per G.S. 64enne 4 e G.G. 29enne, pluripregiudicati, sono stati sottoposti ad una perquisizione personale, poi estesa al veicolo su cui viaggiavano. Durante le perquisizione, gli agenti hanno trovato all’interno alcuni arnesi da scasso, nello specifico quattro cacciavite, da loro detenuti senza giustificato motivo, sottoposti a sequestro.

Le denunce

I due, cittadini italiani, sprovvisti di qualsiasi documento utile alla loro identificazione, sono stati accompagnati presso gli uffici della Sezione Volanti dove sono stati denunciati per possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Avviata per loro, inoltre, la procedura amministrativa per l’emissione del provvedimento del divieto di ritorno.