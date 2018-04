Spaccio a Buonabitacolo, arrestato un 22enne: aveva nascosto droga nell'edicola votiva

Carabinieri di Sala Consilina in azione, nella notte, a Buonabitacolo: è stato arrestato in flagranza di reato un 22enne incensurato per detenzione di sostanze stupefacenti.

I sospetti

I militari, nel corso di servizi perlustrativi per la repressione del fenomeno del consumo di stupefacenti, hanno eseguito alcuni controlli nei luoghi frequentati prevelentemente da adolescenti. Accedendo nella Villa Comunale, i carabinieri hanno notato che il giovane, alla loro vista, tentava di allontanarsi velocemente da quel luogo, nascondendosi dietro ad una edicola votiva, sita nei paraggi. Poi ne è venuto fuori.

La scoperta

I carabinieri, osservata tale dinamica, hanno perquisito la parte retrostante la piccola struttura architettonica trovando, parzialmente nascosta nel terreno, una busta con 21 grammi di marijuana della quale il ragazzo aveva tentato di disfarsi e che, verosimilmente, avrebbe in un secondo momento recuperato. I militari hanno sottoposto il 22enne ai domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima che sarà celebrato dinnanzi all’Autorità Giudiziaria di Lagonegro.