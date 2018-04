Sparatoria a Nocera Inferiore, bloccato il responsabile: 51enne in stato di fermo

E' stato acciuffato, l'autore della sparatoria in strada, consumata ieri pomeriggio, a Nocera Inferiore. F.B., 51enne del posto, è in stato di fermo: è stato bloccato dalla polizia nei pressi di un supermercato, a Cava.

L'accusa

Per lui, l'accusa di tentato omicidio e detenzione di arma da fuoco in luogo pubblico. Accertamenti in corso, dunque, per far luce sulla vicenda culminata con il ferimento del figlio di un ex consigliere, P.I. le sue iniziali. La vittima, 34enne, ieri pomeriggio, è stata colpita con un proiettile lungo Traversa Paolo Borsellino, situata alle spalle del tribunale di Nocera Inferiore.