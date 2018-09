Da Salerno alla Germania per trasportare droga: corriere "beccato" sul pullman a Trento

Non solo treni, la droga verso il Trentino viaggia anche in pullman. E' stato beccato a Trento ed arrestato, un corriere originario di Salerno: le unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza, nell’ambito dei controlli di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno sequestrato, il 26 settembre, mezzo chilo di hashish in panetti.

Il blitz

Le Fiamme Gialle hanno svolto una serie di controlli: a bordo di un pullman di una nota società internazionale di trasporto, che stava effettuando la prevista sosta a Trento nella tratta Milano – Norimberga, i cani antidroga hanno individuato un trolley nel vano bagagli. Nessuno dei viaggiatori ha dichiarato di esserne proprietario. I finanzieri hanno quindi aperto la valigia per ispezionarla: all'interno cinque panetti di hashish. Un peso complessivo di mezzo chilo, tutti confezionati accuratamente con del cellophane. Gli effetti personali contenuti nel bagagliohanno permesso di identificare il proprietario, un signore di mezza età il quale aveva, tra l'altro, anche una piccola dose di hashish nela tasca dei pantaloni.

L'arresto

Il 48enne, residente in provincia di Salerno, disoccupato, con precedenti per droga ha dichiarato che la destinazione finale sarebbe stata Bolzano: l'uomo è stato condotto in carcere a Spini, quindi processato per direttissima e condannato ai domiciliari nel paese d'origine.