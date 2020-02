Controlli sulla litoranea sud di Pontecagnano – Battipaglia: arrestato un giovane

Polizia in azione, per contrastare la prostituzione nelle zone periferiche della città e sulla litoranea sud di Pontecagnano – Battipaglia. Gli agenti, il 4 febbraio, hanno effettuato un servizio di prevenzione ed osservazione nella zona, estendendo le verifiche anche alle attività commerciali e ricettive dove, spesso, risulterebbe che donne di nazionalità estera esercitino l’attività di prostituzione.

Il blitz

In prossimità di un parcheggio, è stato notato un giovane che cercava di allontanarsi alla vista degli agenti per sottrarsi al controllo di polizia. Fermato dai poliziotti, il ragazzo è apparso da subito molto preoccupato e agitato e, dai successivi controlli, è risultata emessa a suo carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da eseguire, dal mese di novembre scorso, a seguito dell'evasione dagli arresti domiciliari per reati in violazione della legge sugli stupefacenti. Il giovane, identificato per L.M. 20enne, è stato condotto presso la casa circondariale di Fuorni, così come disposto dal provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria.