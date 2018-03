Montecorvino Rovella: straniero viola i domiciliari, arrestato

E' stato arrestato lunedì sera, a Montecorvino Rovella, dai carabinieri della locale Stazione, R.Z., pregiudicato 40enne di origini marocchine, in esecuzione dell’Ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dall’Ufficio Gip. del Tribunale di Livorno.

Il provvedimento

Il provvedimento scaturisce dalle numerose violazioni, riscontrate dai militari dell’Arma, alle prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari, cui l’extracomunitario risultava sottoposto dal 10 novembre, in quanto in attesa di giudizio per associazione per delinquere finalizzata ai furti.

L’uomo, fra le diverse violazioni, in occasione del suo controllo effettuato lo scorso 7 marzo, si trovava alla guida della propria Fiat Panda e aveva riferito di accusare un forte mal di denti e di essersi quindi allontanato dalla sua abitazione per ricorrere alle cure del caso senza, però, dare comunicazione alla Centrale Operativa della Compagnia di Battipaglia. Dopo le formalità di turno, il 40enne è stato rinchiuso nel carcere di Fuorni.