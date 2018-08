Piazza Portanova, aggredisce gli agenti e danneggia l'auto di servizio: arrestato

Polizia in azione, ieri sera: il personale della Polizia di Stato appartenente all’Ufficio Prevenzione Generale della Sezione Volanti ha tratto in arresto un cittadino extracomunitario di origini pakistane, identificato per A.M. 24enne, accusato di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato di un'auto della Polizia.

L'intervento

Gli agenti, nel tardo pomeriggio, sono intervenuti in piazza Portanova dove hanno rintracciato l'uomo segnalato come persona molesta. Grazie alle descrizioni fisiche e di abbigliamento, i poliziotti lo hanno individuato, mentre andava verso corso Vittorio Emanuele in evidente stato di agitazione. All’atto del controllo, l’uomo ha opposto resistenza fisica, aggredendo gli agenti che ben presto lo hanno immobilizzato e condotto presso gli uffici della Questura per risalire alla sua identificazione.

Il fatto

Nel tragitto che separa piazza Portanova dagli Uffici della Questura, l’uomo ha danneggiato la paratia dell’auto di servizio posta a protezione degli operatori. Per tali motivi l’uomo, dopo le procedute di identificazione, il pakistano è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo. Si indaga, dunque, per accertare la sua regolarità sul territorio nazionale.