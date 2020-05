Tentata rapina ad un tabacchi, a Salerno: arrestato anche "il palo"

Sono state concluse, le indagini avviate a seguito alla tentata rapina commessa ai danni di una rivendita di tabacchi situata nel centro cittadino: stamattina, la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere, emessa il 12 maggio dal G.I.P. presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica. A finire nei guai, F.G. giovane di 21 anni residente a Salerno.

Il fatto

In particolare, la sera del 23 dicembre del 2019, F.G. con il fratello minore, già arrestato e recluso per gli stessi fatti presso un Istituto di pena minorile, ed un terzo soggetto, tentarono di portare a compimento una rapina ai danni di una rivendita di tabacchi salernitana. F.G. rimase fuori della rivendita con funzione di “palo”, per tutto il tempo del colpo, mentre il fratello minore, insieme ad un'altra persona, fece irruzione all’interno dell’attività puntando una pistola al viso della vittima.

Le indagini

Il titolare della rivendita, benché intimorito alla vista dell’arma da fuoco, approfittando di un momento di distrazione del giovane armato, riuscì a chiamare aiuto e, conseguentemente, mettere in fuga i rapinatori. Le immediate indagini, sviluppate soprattutto con la visione dei filmati, portarono all’identificazione dell'arrestato. La raccolta di altri elementi a sostegno dell’ipotesi investigativa ha permesso di giungere all’identificazione di un altro complice, già arrestato il 17 aprile scorso, e delineare un quadro indiziario a carico degli indagati di oggi, tutti ritenuti responsabili di concorso in tentata rapina.