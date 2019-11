Rifiuta di pagare il parcheggiatore: minacciata con una spranga di ferro, un arresto a Battipaglia

Si è rifiutata di dare dei soldi all'abusivo per lasciare l'auto in sosta, e il parcheggiatore l'ha minacciata con una spranga di ferro.

Vittima dell'episodio, una donna che aveva parcheggiato l’auto in via Napoli, a Battipaglia.

L'arresto

Il 42enne è stato arrestato con per estorsione e condotto presso il carcere di Fuorni.