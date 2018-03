"Datemi 5 euro o non salite più in auto": arrestato parcheggiatore in piazza Amendola

Polizia in azione, nella notte, a Salerno, nell'ambito dei controlli straordinari disposti dal Questore. All'1, infatti, gli agenti sono intervenuti in piazza Amendola dove era stata segnalata la presenza di un extracomunitario che pretendeva soldi da chi parcheggiava l'auto.

L'identificazione e l'arresto

Alla vista dei poliziotti, l'uomo, identificato poi per A.M. 30enne, di nazionalità tunisina, pluripregiudicato, in possesso di regolare permesso di soggiorno, ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato. Le vittime hanno raccontato che all’atto del ritiro della vettura, lo straniero pretendeva che gli venisse elargita la somma di 5 euro: impauriti, i malcapitati gli avevano consegnato 2 euro, ma il parcheggiatore avrebbe impedito loro di salire in auto senza aver prima ricevuto i 3 euro mancanti per raggiungere la somma richiesta. L'extracomunitario, perquisito, è stato trovato in possesso della moneta da 2 euro estorta alle vittime. L'uomo, dunque, è finito nella Casa Circondariale di Salerno, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.