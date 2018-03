Sette colpi in un mese, armato di coltello: arrestato il rapinatore seriale a Salerno

E' stato arrestato un rapinatore seriale, a Salerno. Oggi, i carabinieri della Stazione di Mercatello hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto aggravato e rapina, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica. A finire nei guai, N.R., classe '86, con precedenti.

Le indagini

I militari, nel corso di complessa attività di indagine dopo i furti messi a segno nello scorso gennaio, hanno individuato il giovane quale autore di numerosi furti.

I colpi commessi

Lungo, l'elenco dei furti messi a segno da N.R.: il 4 gennaio, in via Davide Galdi, ha rubato con destrezza la borsa, contenente denaro ed effetti personali, di una 47enne di Salerno, mentre il 12 gennaio, in via Fiume, si era impossessato, rubandola dall’abitacolo dell’auto della vittima, della borsa di una 56enne di Pontecagnano Faiano. Ancora, il 20 gennaio, in piazza Monsignor Grasso, dopo essersi introdotto armato di coltello in una rivendita di materiali elettrici, ha tentato di costringere, dietro minaccia dell’arma, il titolare dell’esercizio commerciale a consegnargli l’incasso giornaliero, desistendo poi per la reazione della vittima. E, ancora, il 20 e il 31 gennaio, in via Posidonia, aveva messo a segno due diverse rapine, sotto minaccia di coltello, ai danni di una rivendita di tabacchi, rubando in entrambi i casi l’incasso giornaliero. Infine, il 30 gennaio in via Carlo Liberti aveva costretto a consegnargli il denaro ad un 32enne di Salerno che consegnava pizze a domicilio, minacciandolo con un coltello, ed il 31 gennaio, in via Ugo Foscolo, dopo essersi introdotto, sempre con il suo coltello, in un bar, si era fatto consegnare l'incasso dal titolare.

L'arresto

Le indagini, grazie alla visione delle immagini di tutti i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati estrapolati, ed anche alle sommarie informazioni delle vittime e all’analisi dei tabulati telefonici, hanno consentito di raccogliere inconfutabili elementi di colpevolezza a carico del giovane, a cui erano stati sequestrati, nel corso di perquisizioni locali compiute all’interno della sua abitazione, gli indumenti e l’arma utilizzati nel corso dei colpi. L’arrestato è stato, dunque, messo in manette e condotto presso la Casa Circondariale.