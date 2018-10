Capaccio Paestum, arrestato spacciatore sorpreso con 10 dosi di crack

E' stato arrestato un 28enne di Capaccio Paestum per detenzione di sostanza stupefacente ai fini si spaccio. I militari del Nucleo Operato e Radiomobile di Agropoli hanno pedinato e successivamente bloccato il giovane in località “Borgo San Cesario”, a bordo di un'auto.

Il provvedimento

Dalla perquisizione, è emerso che il giovane era in possesso di dieci dosi di “crack”, che aveva nascosto nella tasca del bermuda. Considerato l’ingente quantitativo e la pericolosità dello stupefacente, il giovane è stato arrestato ed accompagnato, su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Accertamenti in corso, intanto, per individuare possibili complici.