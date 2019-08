Latitante sceglie Salerno come meta per le vacanze: arrestato in un'area di servizio

Aveva scelto Salerno come meta per le sue vacanze, ma non è riuscita a raggiungerla: un uomo, originario della Repubblica di San Marino, e destinatario di un mandato di arresto internazionale è stato intercettato nell'area di servizio di Teano dagli agenti della Polizia Stradale.

L'arresto

L'uomo che doveva scontare 1 anno e 6 mesi per truffa, è stato messo in manette dalla Polstrada casertana ieri sera.