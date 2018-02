Vallo della Lucania: costringeva un cittadino a dargli dei soldi, Ufficiale Giudiziario arrestato

Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania in azione, in mattinata: è stato arrestato in flagranza, C.T., Ufficiale Giudiziario in servizio presso il Tribunale. Il funzionario, per altro già indagato per fatti analoghi, è stato sorpreso dai militari nel momento in cui, costringeva un privato cittadino a farsi consegnare del denaro per effettuare un atto del proprio ufficio, ovvero un pignoramento.

L'arresto

L’ arrestato dopo le formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Vallo della Lucania, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.