Evade i domiciliari: arrestato 55enne vicino al Parco del Mercatello

E' stato tratto in arresto ieri pomeriggio, A.M., 55enne salernitano, dagli agenti della Polizia di Stato. Nei dintorni del Parco del Mercatello, l'uomo è stato messo in manette per evasione dagli arresti domiciliari cui era sottoposto, per la condanna ad un anno di reclusione.

L'arresto

Già condannato per precedenti reati contro il patrimonio, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e già precedentemente inosservante alla misura dei domiciliari, A.M. è stato sorpreso dagli agenti della sezione Volanti al di fuori del proprio domicilio. E' stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e verrà giudicato per direttissima, oggi stesso.