Vallo della Lucania, in auto ubriaco e con un'arma: arrestato

Carabinieri in azione a Vallo della Lucania: ieri i militari hanno tratto in arresto per detenzione di arma clandestina e detenzione e porto abusivo di arma, C.G. classe '66, residente a Centola.

La perquisizione

L'uomo è stato colto in flagranza di reato, in quanto sorpreso mentre circolava in stato di ebbrezza a bordo della propria vettura, nei pressi del parcheggio dell’ospedale San Luca. I carabinieri insospettiti, hanno dapprima effettuato una perquisizione personale trovando una pistola a tamburo carica e funzionante, successivamente presso il domicilio hanno trovato un fucile con matricola abrasa ed oltre 70 cartucce. L'uomo, dunque, è stato condotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania.