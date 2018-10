Guidava l'auto senza aver conseguito la patente: arrestato straniero

Gli agenti della Polizia di Stato, in attuazione delle direttive, hanno intensificato i controlli sul territorio battipagliese e hanno identificato due cittadini rumeni a bordo di un’autovettura che si aggirava in Località Santa Lucia, area monitorata per alcune segnalazioni di furto pervenute nelle settimane precedenti. Il conducente dell’auto non aveva mai conseguito la patente di guida e il passeggero, poi arrestato e condotto alla casa circondariale di Fuorni, è risultato destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno nel 2006.

Evasione dai domiciliari

I poliziotti sono intervenuti presso l’abitazione di un pregiudicato 25enne di Battipaglia, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.Giunti sul posto, hanno accertato che l’uomo, sottoposto alla misura cautelare per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali in ambito familiare e atti persecutori commessi in danno del coniuge, si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione senza regolare autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, senza preavviso dell’Autorità preposta ai controlli e senza valido e giustificato motivo. I poliziotti lo hanno trovato non molto distante dalla propria abitazione e in alterato stato psichico dopo aver assunto alcool.

I controlli

Sono state identificate 32 persone, controllati 5 veicoli e contestate 6 violazioni al Codice della Strada con il sequestro di un autoveicolo e il ritiro di una carta di circolazione.