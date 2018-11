Rapinarono un commerciante a Pagani: arrestati

Quattro rapinatori sono stati arrestati alle prime luci dell'alba dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. I quattro uomini, tutti paganesi e con un'età compresa tra i 27 ed i 48 anni, sono gravati da precedenti plurimi e ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapina aggravata e tentata rapina.

L'operazione

I provvedimenti di misura cautelare personale degli arresti domiciliari sono stati emessi dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore in seguito ad un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocera e condotta dai militari della Tenenza di Pagani avviata in seguito alla rapina avvenuta ai danni di un commerciante lo scorso 15 ottobre. Gli esecutori materiali della rapina, che hanno puntato la pistola in faccia alla vittima ed hanno portato via un bottino di circa 10mila euro, sono stati identificati in due uomini, uno di 46 ed uno di 30 anni, quest'ultimo già ritenuto vicino al clan Fezza - D'Auria - Petrosino. I due si sono avvalsi del concorso di un 48enne, che agiva quale vedetta, e di un 27enne che aveva procurato la moto quale è stata consumata la rapina. A carico del 27enne sono stati trovati anche elementi di responsabilità per una tentata rapina ai danni di un esercizio commerciale la stessa sera del 15 ottobre. In quell'occasione l'uomo è stato messo in fuga dalla reazione della titolare dell'attività.