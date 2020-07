Scovati 17 kg di cocaina su un tir proveniente da Lussemburgo: arrestato battipagliese

In azione, il Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli che ha sequestrato 17 chilogrammi di cocaina purissima. Le fiamme gialle, infatti, hanno individuato un tir sospetto proveniente dall’Olanda, con il supporto del cane antidroga Frisbee: i 17 kg di cocaina che avrebbe fruttato circa 5 milioni di euro, divisa in 15 panetti ricoperti di plastica nera sigillati, erano nascosti in una borsa in un vano laterale del rimorchio.

L'arresto

Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati sequestrati circa 20 kg di tabacco trinciato per sigarette, provenienti dal Lussemburgo. E' finito nei guai, dunque, un autista 46enne di Battipaglia che è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.