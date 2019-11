Truffe dello specchietto in tutta Italia: arrestato a Nocera il colpevole

E' finito nei guai un 61enne accusato di “truffa dello specchietto” sul territorio nazionale: ieri pomeriggio, la Squadra investigativa del Commissariato di Nocera Inferiore diretta dal dottor Luigi Amato, ha catturato l'uomo residente del posto, con precedenti contro il patrimonio e la persona e rimpatriato più volte da diversi Comuni della penisola.

L'arresto

L’arresto è stato eseguito in ottemperanza all’ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria di Genova, per l’espiazione della pena di 3 anni e 8 mesi, in relazione alla commissione di una serie di truffe, in varie parti di Italia, con la nota tecnica del cosiddetto “specchietto”, consumate ai danni di malcapitati automobilisti. Ora è stato messo in manette.