Controlli anti-Coronavirus: sorvegliato speciale esce per litigare con i carabinieri, arrestato e denunciato

E' stato fermato e sottoposto agli arresti domiciliari, per poi beccarsi anche una denuncia per violazioni delle misure del decreto per il contenimento del Coronavirus, un uomo di Siano, con precedenti. Il sorvegliato speciale è stato fermato e condotto ai domiciliari dopo che, ieri, è andato in escandescenze perché la madre era stata fermata dai carabinieri di Mercato San Severino, nell’ambito dei controlli sul rispetto delle misure contro la diffusione del contagio da Covid-19.

Il caso

L'uomo ha lasciato la sua abitazione e, dopo aver raggiunto la madre, ha iniziato ad inveire contro gli agenti cercando anche di aizzare altre persone e, infine, tornare a casa con la madre. A raggiungerlo a casa, poco dopo, i militari: il cittadino è ora agli arresti domiciliari ed è stato anche denunciato per violazione delle norme previste contro il coronavirus.