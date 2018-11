Musica in strada, sole e luci: Salerno, la città delle passeggiate più belle

Il mare, il sole e le note dolci dell'handpan, particolare strumento musicale idiofono in acciaio: sembra la scena di un film, invece altro non è che il lungomare cittadino, impreziosito dalla presenza di un artista di strada. Il giovane, presumibilmente spagnolo, in queste mattine, è solito rendere più piacevole il passeggio di salernitani e turisti, regalando ai passanti quel quid in più che solo la musica riesce a trasmettere.

La musica in strada

Durante le serate, poi, a scandire i passi dei visitatori delle Luci, nei pressi del Duomo, se ne stanno occupando delle talentuose studentesse Erasmus provenienti dalla Slovacchia. Non solo le luminarie e i panorami naturali, dunque: la nostra città si sta arricchendo di suoni e colori nuovi che rimandano a vocazioni turistiche tipiche delle mete italiane ed europee più ricercate. Rinunciare all'auto, concedendosi suggestive passeggiate in città, in questo periodo, insomma, risulta decisamente invitante.