Villa di lusso abusiva, sequestrato il cantiere: 7 nei guai, tra cui un poliziotto

Trasformare una baracca in una casa di lusso, direttamente sulla spiaggia di Ascea Marina. Ma senza alcuna autorizzazione. Era questo il progetto a cui stavano lavorando sette persone, che, adesso, sono finite nel mirino della magistratura.

L'inchiesta

Si tratta – riporta La Città – dei due proprietari della struttura (originari di San Giorgio a Cremano), tra cui un poliziotto in servizio nel Napoletano, e di cinque operai sorpresi a lavorare a nero nel cantiere (due residenti a Novi Velia, uno ad Ascea e due di origini rumene). A "beccarli" sono stati direttamente i carabinieri, il quali hanno posto i sigilli all’intera area che stava prendendo forma (l’intelaiatura in ferro e in legno, alta circa tre metri, era già stata realizzata) in uno dei luoghi più belli della noto località turistica cilentana. Le indagini, da parte della Procura di Vallo della Lucania, sono tuttora in corso.