Prenota una villa per le vacanze: famiglia truffata ad Ascea

Continuano a verificarsi truffe ai danni di turisti nel Cilento. L’ultima ad essere caduta nella trappola del web è una famiglia beneventana che - riporta Infocilento - aveva preso in fitto un appartamento per agosto, rispondendo ad un annuncio su internet.

Il caso

L’offerta, corredata da immagini, riguardava una villa ad Ascea Marina il cui costo era molto conveniente. Un dettaglio che non ha insospettito la famiglia che ha pensato bene di “bloccare” la casa e pagare la caparra. Peccato, però, che la villa da sogno non esisteva nella realtà. E così, dopo aver chiesto informazioni al Comune, non ha potuto far altro che denunciare il caso alla polizia postale.