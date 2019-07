La piccola Noemi in vacanza ad Ascea, il regalo dell'Olimpia Cilento Resort

L’Olimpia Cilento Resort di Ascea Marina ha ospitato la piccola Noemi, la bambina ferita in un agguato di camorra a Napoli, qualche mese fa. L'iniziativa è stata presa dalla famiglia Acanfora, titolare della catena di Hotel & Resort che nel contattare i genitori tempo prima, aveva invitato a trascorrere un periodo di villeggiatura nel Parco Nazionale del Cilento e in spiaggia. La famiglia ha gradito con grande affetto l'offerta, specie per la gioia della piccola Noemi, accolta da tutto il personale con grande amore e simpatia.