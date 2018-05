Ascea, Giuseppe Mautone scompare nel nulla: scattano le ricerche

Ansia e tensione in queste ore ad Ascea, dove un operaio di 48 anni, Giuseppe Mautone, è scomparso da oltre 24 ore.

La denuncia

L’uomo, sposato con due figli, si è allontanato dalle sua abitazione, situata in località Stampella, alle 12.45 di ieri per recarsi presso l’azienda edile dove lavora. Poi, alle 14, è andato via e di lui si sono perse le tracce. A dare l’allarme sono stati i familiari, i quali si sono rivolti ai carabinieri che hanno avviato subito le ricerche. Chiunque abbia sue notizie può contattare il numero 3337200049.