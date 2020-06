Abusi edilizi nelle case vacanza di Ascea: scattano i primi sequestri

Sono iniziati anche ad Ascea i controlli della Polizia Locale e dei carabinieri nelle case vacanze situate lungo il litorale. Nel corso di una perquisizione, gli uomini in divisa hanno scoperto un pozzo abusivo costruito dopo che la Consac aveva staccato la fornitura d’acqua ad alcune abitazioni per non aver adempito al pagamento delle bollette.

La denuncia

I caschi bianchi, inoltre, hanno scoperto anche un manufatto abusivo di 45 metri quadri sul quale pende un ordine di abbattimento del Parco Nazionale del Cilento. Per l’immobile abusivo sono scattati nuovamente i sigilli. Nei guai è finito un uomo residente della zona.