Ascensori guasti all'ospedale di Vallo: la denuncia della Uil Fpl

Disservizi all'ospedale di Vallo della Lucania, scatta la denuncia della Uil Fpl Salerno. A chiedere interventi in tempi brevi ai vertici dell'Asl per il "San Luca" è il sindacalista e segretario aziendale della struttura ospedaliera, Adriano Cirillo, che porta avanti le istanze di operatori sanitari e utenza.

La polemica

Nel mirino finisce la Multiservice, società che si dovrebbe occupare di servizi elettrici e idraulici, aria condizionata e caldaie. "Tutto dovrebbe essere garantito 24 ore su 24, insieme al servizio antincendio con personale tecnico che dovrebbe risultare attivo per l'intera giornata". Ma a far scoppiare la polemica è il mancato funzionamento degli ascensori. "Da giorni sono guasti e non vengono riparati contrariamente come è invece avvenuto in passato. Vorremmo capire quali siano le funzionalità h24 che la Multiservice può garantire e anche in merito al servizio antincendio quali sono le iniziative prese al riguardo poiché gli impianti dell'ospedale di Vallo della Lucania sono datati e hanno bisogno di manutenzione. Questo anche in virtù dell'allontanamento di personale tecnicamente preparato e sostituito con altro non autoctono. Ecco perché chiediamo un incontro con i vertici della Multiservice per avviare il contenzioso che stiamo denunciando".