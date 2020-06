Andava in giro con un'ascia: denunciato 30enne salernitano

I Carabinieri della Compagnia Montella, in Irpinia, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un trentenne della provincia di Salerno. L'uomo andava in giro con un'ascia in auto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

Il 30enne è stato fermato dai militari a Senerchia. Dopo la perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un’ascia e non ha saputo giustificarne il motivo. L’ascia è stata sottoposta a sequestro.