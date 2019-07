Estate 2019, la modella "curvy" Ashley Graham avvistata in Costiera Amalfitana

Continuano sbarcare “vip” in Costiera Amalfitana. Negli ultimi giorni è stata avvistata anche la splendida modella “curvy” americana Ashley Graham, in vacanza nel Sud Italia in questi ultimi giorni di luglio.

Il tour

Dopo la tappa in Sicilia, l'arrivo nella Divina dove, ovviamente, non è passata inosservata soprattutto a fotografi e turisti. Per lei un giro ad Amalfi, Positano e Ravello di sera e lunghe ore trascorse a godersi il sole su uno yacht, mostrando il suo fisico mozzafiato.