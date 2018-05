Asili nido comunali: scadenza delle iscrizioni e date dell'open day

Dal 2 al 31 maggio sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’anno scolastico 2018/2019, relative alle iscrizioni presso gli asili nido e le scuole dell'infanzia comunali, a Salerno.

La procedura

L’istanza dovrà essere compilata su apposito modello e dovrà essere rispettivamente presentata presso la Direzione Asili Nido del Settore Politiche Sociali in via Principessa Sichelgaita e presso la Segreteria delle Scuole dell'Infanzia in via San Domenico Savio entro e non oltre il termine del 31 maggio 2018. Non costituisce motivo di precedenza la data in cui si presenta la domanda.

La consultazione

E’ possibile scaricare la modulistica direttamente dal sito istituzionale del Comune di Salerno www.comune.salerno.it e da quello di Ambito www.pianosociales5.it .

Info utili

Per visitare le strutture comunali di asili nido sono previsti due giorni di open day il 3 e il 16 maggio dalle ore 17.00 alle 19.00.