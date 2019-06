Bimbi maltrattati all'asilo: torna libera la maestra di Cava de' Tirreni

Il tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari ad una delle maestre rimaste coinvolte nell’inchiesta giudiziaria sui presunti episodi di violenza consumati all’interno di una scuola dell’infanzia di Solofra. Per la donna di 46 anni, originaria di Cava de’ Tirreni, dunque, resta solo la sospensione dall'incarico per nove mesi. Fin dall’apertura delle indagini quest'ultima ha respinto ogni accusa così come hanno fatto anche gli altri colleghi.

L’inchiesta

Sono quattro, complessivamente, gli insegnanti di età compresa tra i 46 ed i 66 anni, residenti nelle province di Avellino e Salerno, accusati di maltrattamenti nei confronti di minori e, uno di loro, anche per il reato di violenza sessuale per dei presunti palpeggiamenti nelle parti intime che sarebbero stati subiti da uno dei bambini. Intanto il prossimo mese, su disposizione del Gip, si svolgerà l’incidente probatorio per ascoltare gli alunni che avrebbero subito le violenze e stabilire le eventuali responsabilità degli indagati.