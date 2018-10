Asini sfruttati per trasporto merci in via Sichelgaita: la denuncia

Tre asinelli utilizzati per trasportare carichi pesanti nella zona alta di Salerno. In via Sichelgaita, a Salerno, questo è il triste spettacolo che si è parato stamattina davanti agli occhi di una cittadina che stava transitando in zona.

La polemica

A denunciarlo in un cominicato stampa è il comitato Uniti per Chicca: “Nel terzo millennio è inaccettabile uno sfruttamento così indegno di un essere senziente ed il Comune di Salerno dovrebbe esserne ben consapevole, considerando che nel nostro regolamento si legge che il Comune promuove la tutela degli equidi attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere ed appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti" ed aggiungendo inoltre che "vieta la concessione di licenze e autorizzazioni per servizi di trasporto a trazione ippica (servizio taxi e NCC)”. Di qui l’auspicio affinchè vi sia un interessamento della Polizia Municipale, perché “un animale schiavo, imbrigliato, bardato, caricato con pesi, è indegno di una città civile”.

