Al via l’edizione 2018 di “Asl in Tour – La salute a…Riva”: il programma

Parte l’edizione 2018 di “Asl in Tour – La salute a…Riva”: ritorna, dunque, il camper per informare ed orientare cittadini e turisti dal 6 luglio al 31 agosto, quando verranno istituiti i punti di Soccorso e Sorveglianza balneare. Potenziati, come ogni anno, i servizi e gli ambulatori.

La campagna

La campagna di comunicazione itinerante è voluta dall’Asl per informare i cittadini sui servizi che l’Azienda eroga nelle località balneari, e per illustrare le misure messe in campo nell’ambito della prevenzione. Oltre al consueto incremento disposto dall’Asl Salerno dei servizi e ambulatori attivi nella rete dell’emergenza territoriale (postazioni del Servizio Trasporto Infermi 118, Continuità assistenziale e Guardia medica turistica), il progetto prevede l’istituzione di Punti di Soccorso e Sorveglianza Balneare nelle spiagge più popolate di alcuni comuni costieri afferenti al territorio provinciale. In tali località, nel periodo 6 luglio–31 agosto 2018, saranno attivate delle postazioni con la presenza di personale soccorritore, dotato anche di defibrillatore, per fornire assistenza, primo soccorso, orientamento e chiamata, se necessario, del servizio 118.

I Punti Soccorso

Tali Punti di Soccorso saranno operativi nella fascia oraria 9-18. Il progetto è stato realizzato grazie ad un’intesa programmatica con i Sindaci dei comuni costieri interessati, assieme ai quali è stato definito il percorso di programmazione delle azioni integrate. Ad essere coinvolti, i comuni di Salerno, Agropoli, Ascea, Battipaglia, Camerota, Capaccio, Centola, Cetara, Eboli, Ispani, Maiori, Minori, Pisciotta, Pollica, Positano, Praiano, San Giovanni a Piro, Santa Marina, Sapri, Vibonati. Per informare adeguatamente i cittadini, è stata poi prevista un’apposita campagna di comunicazione, che si avvarrà, oltre che degli organi di stampa e dei social media, anche di un camper (truck/bus: “Asl in tour, la salute a…Riva”) che, secondo un calendario predefinito, sarà presente per un’intera giornata, dalle 9 alle 18, presso ciascuna delle postazioni.

Il via

“Asl in tour, la salute a…riva” partirà domani, 6 luglio 2018, da Salerno, sul Lungomare Marconi, tappa iniziale del “tour”, con la conferenza stampa di presentazione presso il camper brandizzato Asl Salerno.. Nell’occasione il Commissario Straordinario consegnerà agli operatori impegnati presso i punti di Soccorso e Sorveglianza balneare i defibrillatori in dotazione ad ogni singola postazione.

Le tappe fino al 9 agosto 2018

(le altre date sono in via di definizione e saranno comunicate successivamente)



Venerdì 6 luglio 2018

Salerno

Lungomare Marconi

Sabato 7 luglio 2018

Eboli

Via Carobelli – Spiagga No Limits

Domenica 8 luglio 2018

Battipaglia

S.P. 175 – c/o Le Pagliare

Lunedì 9 luglio 2018

Capaccio

Via Lauro – Lido Nettuno

Venerdì 13 luglio 2018

Agropoli

Piazza Vittoria

Sabato 14 luglio 2018

Pollica

Porto di Acciaroli

Domenica 15 luglio 2018

Ascea

Area parcheggio davanti scuola elementare Ascea Marina - Via Europa

Venerdì 20 luglio 2018

Pisciotta

Porto Turistico - vicino Infopoint

Sabato 21 luglio 2018

Centola

Piazza Virgilio

Domenica 22 luglio 2018

Camerota

Porto turistico

Venerdì 27 luglio 2018

S.Giovanni a Piro

Parcheggio Piazzale Margherita

Sabato 28 luglio 2018

Santa Marina

Policastro

Via Dombe c/o lido Coco Bongo

Domenica 29 luglio 2018

Ispani

Piazzola antistante struttura ricettiva Il Capanno

Lunedì 30 luglio 2018

Vibonati

Corso Italia Anti Bar Macari

Martedì 31 luglio 2018

Sapri

Lungomare Italia – SS. 18 altezza Ristorante Scialandro

Lunedì 6 agosto 2018

Cetara

Corso Garibaldi c/o Bar Miramare

Martedì 7 agosto 2018

Minori

Lungomare California

Mercoledì 8 agosto 2018

Mariori

Cors0 Reginna

Giovedì 9 agosto 2018

Praiano

S.P. 163 c/o spiaggia Marina di Praiano