Asl, da aprile sarà attivo il Punto Vaccinale a Camerota

Al via, da aprile, a Camerota, il Punto Vaccinale nei locali dell’Asl, per potenziare il servizio Sanitario. Al fine di fornire sempre più servizi alla popolazione, il sindaco Mario Salvatore Scarpitta ha avanzato due richieste che sono state immediatamente accolte "grazie all'impegno e alla disponibilità del Direttore del Distretto Sanitario dell'Asl di Salerno, il dottore Giuseppe Di Fluri".

Le informazioni

Il giovedì, dalle ore 8 alle ore 13.30, è possibile usufruire dell’ambulatorio di Oculistica. Oggi, invece, l’Asl ha comunicato all’Ente che, dal prossimo mese di aprile, sarà attivato, sempre presso il presidio Asl di Marina di Camerota, il Punto Vaccinale. I bambini del Comune non dovranno più percorrere chilometri e spostarsi in auto per sottoporsi ai vaccini. "Un altro servizio importante sarà attivato tra pochi giorni presso i locali dell’Asl - ha concluso il primo cittadino- per un'efficace assistenza sanitariaì sul territorio queste azioni sono indispensabili".