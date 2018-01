Asl, acquistate tre nuove Tac per gli ospedali di Oliveto Citra, Sarno e Vallo

L’Asl di Salerno ha perfezionato l’acquisto tre nuove Tac destinate agli ospedali di Sarno, Vallo della Lucania e Oliveto Citra.

I dettagli

Il 12 gennaio scorso, infatti, il direttore generale Antonio Giordano ha firmato la deliberazione numero 35 con la quale è stata definitivamente aggiudicata la fornitura, e la conseguente attivazione delle tre apparecchiature che andranno ad arricchire la dotazione tecnologiche dei tre presidi ospedalieri in un ambito delicato come quello della diagnostica per immagini. La procedura di gara, effettuata con il sistema della procedura aperta, era stata bandita il 17 marzo scorso, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Ora, con l’aggiudicazione definitiva e l’affidamento della fornitura, il complesso iter può dirsi portato positivamente a termine. La spesa complessiva per l’acquisto delle tre apparecchiature è di 1.191.051 euro, Iva inclusa.

Il commento

Soddisfatto il direttore Giordano: “Nel programma aziendale per l’acquisizione di nuove apparecchiature, questo acquisto rappresenta una tappa molto importante. Le tre nuove Tac andranno a potenziare il parco tecnologico dei nostri ospedali, e ci permetteranno di fornire ai nostri utenti risposte sempre più adeguate ai loro bisogni”.