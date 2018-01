Asl Salerno, indetta la gara per il servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare

L’Asl di Salerno ha indetto la procedura di gara per arrivare alla conclusione di un accordo quadro - unico per tutta l’Azienda - per l’affidamento del servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare, che include l’ossigenoterapia, la ventilazione non invasiva e quella invasiva.

I dettagli

Una volta portata a termine la procedura di gara sarà possibile realizzare un notevole miglioramento dell’accesso al servizio da parte degli utenti dell’Asl Salerno che soffrono di patologie legate all’Insufficienza respiratoria ed ai disturbi respiratori del sonno. La sottoscrizione dell’accordo, infatti, comporterà diversi vantaggi sul piano funzionale, con una notevole semplificazione burocratica ed estrema rapidità delle procedure su tutto il territorio aziendale, semplificando i percorsi ed accorciando gli iter per accedere a tale servizio.

Grazie alla nuova procedura, attivata dalla Direzione Generale con la deliberazione numero 41 del 15 gennaio scorso, l’Asl potrà assicurare ai propri assistiti migliori standard qualitativi per le apparecchiature fornite a domicilio, realizzando, nel contempo, una economia di spesa sulla fornitura stessa. Nella delibera il direttore generale Antonio Giordano ha approvato il capitolato speciale predisposto dalla unità operativa di Fisiopatologia Respiratoria del P.O. di Scafati ed ha disposto l’immediato avvio degli adempimenti amministrativi connessi alla procedure di gara.